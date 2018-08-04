В ответ на санкции США Турция заморозит счета глав американского Минюста и МВД

Турция также заморозит все активы министра юстиции и министра внутренних дел США, если таковые имеются.

В качестве ответа на санкции Вашингтона в отношении двух турецких министров Анкара заморозит активы министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренних дел США Райана Зинке.

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Соответствующее распоряжение президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен подписать сегодня. «Решение заморозить активы турецких министров юстиции и главы МВД в США нелогично. Турция также заморозит все активы министра юстиции и министра внутренних дел США, если таковые имеются», - сказал президент Турции, передает Daily Sabah. Он отметил, что действия США по делу американского пастора Эндрю Брансона «не отражают стратегическое партнерство, а являются серьезным проявлением неуважения в отношении Турции».

Штрафные меры введены в рамках одобренного Конгрессом «глобального акта Магнитского». Считая министра юстиции Абдулхамита Гюля и главу МВД Сулеймана Сойлу виновными в преследовании американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого Анкарой в пособничестве терроризму, Вашингтон ответил им запретом на въезд и замораживанием активов в США.