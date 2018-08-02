Washington Post: Словакия не знает, как выгнать любимых байкеров Путина из страны

В Братиславе опасаются, что жесткое и решительное выдворение может спровоцировать Кремль на нежелательную реакцию.

Когда российские войска покинули Чехословакию после более чем двух десятилетий базирования, многие жители страны вздохнули облегченно и праздновали конец военной оккупации СССР. Впоследствии Чехия и Словакия стали отдельными странами. Но враждебность к армии России осталась в каждой из них.

Поэтому когда члены связанного с Владимиром Путиным байкерского клуба «Ночные волки» показались в словацком селе Дольна Крупа, чтобы открыть здесь свою военную базу на месте бывшей свинофермы, правительство Словакии было удивлено, если не встревожено. Об этом пишет Washington Post.

Правительство России успокаивает, что база – это только «европейская штаб-квартира» клуба. А сами «Ночные волки» уверяют, что камуфлированные бронемашины и тяжелое вооружение на территории их базы – это только музей Второй мировой войны, который чтит советских солдат.

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Но в Братиславе словацкие чиновники заподозрили, что за появлением базы байкеров Путина кроется более зловещий мотив. Они назвали изолированное место «тревожным» и частью усилий по «переписыванию истории». Во времена Второй мировой войны словацкие силы сотрудничали с войсками Вермахта вплоть до момента, когда в конце войны национальные силы сопротивления устроили восстание. Это привело к полномасштабному вторжению нацистов. Словацкие силы также воевали против войск СССР, которые позже отбросили немецкую армию назад и оккупировали территорию Словакии. Поэтому в то время, когда Россия часто напоминает о своей роли в освобождении он нацистской Германии, большинство словаков помнят в основном советскую военную оккупацию после подавления Пражской весны 1968 года.

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Сегодня Словакия больше разделяет общие интересы с США и Западной Европой, чем с Россией включительно с сопротевлением попыткам Москвы расширить влияние за рубежом. Банда мотоциклистов «Ночные волки», которая тревожит Братиславу, находится под американскими санкциями за участие в военных операциях против Украины. В 2014 году путинские байкеры во главе со своим лидером Александром Залдостановым помогали аннексировать Крым. В мае того года главарь российских мотоциклистов, известный также под прозвищем «Хирург», принимал участие в захвате оружия Вооруженных сил Украины, когда российские войска ворвались в штаб Украинских военно-морских сил в Крыму.

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Президент Словакии Андрей Киска подчеркивает, что «Ночные волки» - это не какие-то «невинные любители мотоциклов». При этом, он напомнил о событиях 2014 года. Словацкое правительство теперь ищет способ, как выгнать путинских байкеров из страны, которая сегодня участвует как в НАТО, так и ЕС. Впрочем, любая попытка устранить их со словацкой земле очень вероятно спровоцирует жесткую реакцию президента России Владимира Путина, который публично признает свои связи с клубом.

Участие «Ночных волков» в продвижении российских внешнеполитических целей не осталась незамечеными в Европе. Польша запретила им пересекать свою границу в 2015 году, когда байкеры хотели проехать через территорию страны, а также Чехии, Словакии и Австрии, чтобы сымитировать завоевания СССР во времена Второй мировой войны. Однако, в Варшаве назвали это «провокацией». Другие европейские страны с трудом искали причины, почему путинские мотоциклисты не могут въехать на их территорию. Выгнать их сейчас из Словакии тоже будет не легко.