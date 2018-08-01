Washington Post: Война в Украине дает ответ на вопрос зачем расширять НАТО

Путин решился на агрессию против соседней страны, потому что почувствовал, что Вашингтон его за это не накажет.

Недавно журналист Fox News спросил президента Дональда Трампа: «Почему мой сын должен идти защищать Черногорию от атаки?».

Это справедливый вопрос, который многие американцы задают после поездки американского лидера на саммит НАТО. Оно заслуживает на лучший ответ, чем предлогают президентские байки об «агрессивных» черногорцах.

Об этом пишет Washington Post, добавляя, что Трампу стоило вспомнить собственные же слова, которые он сказал в Польше на 74-ю годовщину Варшавского восстания. То была одна из самых сильных речей за время его президентства. В ней американский лидер вспомнил о кошмарной цене, которую миллионы людей заплатить за провал Запада сдержать агрессию нацистов и Советского Союза.

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«Во время двойной оккупации польский народ пережил зло, которое не возможно описать. Резню в Катыни, Холокост, Варшавское гетто и восстание в нем, уничтожение прекрасной польской столицы и смерти примерно каждого пятого жителя Польши. От великой и самой большой в Европе еврейской общины здесь почти ничего не осталось после нацистских систематических убийств миллионов польских еврейских граждан», - говорил Трамп.

НАТО было создано на пепелище после Второй мировой войны именно для того, чтобы такие разрушения больше никогда не повторялись. В 1938 году премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен махнул рукой на угрозы Германии в адрес Чехословакии, провозгласив, что британцы не будут втянуты в войну «из-за ссоры далеких стран, о народах которых мы ничего не знаем». Результатом этой позиции стало убийство 50 миллионов человек, уничтожение континента и газовые камеры концлагеря «Аушвиц».

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Издание отмечает, что урок, который мир извлек из Второй мировой войны, говорит, что слабость провоцирует. Когда враги чувствуют слабость, они становятся более решительными и склонными совершать жестокие просчеты. Когда же они чувствуют силу и сдерживание, они значительно меньше готовы испытывать судьбу и развязывать войны.

Президент Дональд Трамп верит в мир с помощью силы. Но для мира нужна не только военная мощь. Как он сам сказал в Варшаве: «Наша оборона – это не только деньги, но и воля». Президент Рональд Рейган гораздо реже использовал военную силу, чем его предшественники. И это произошло не потому, что он укрепил американскую военную мощь, а потому, что враги Америки даже не сомневались в его готовности ее применить.

«Почему президент России Владимир Путин решил, что он может безнаказанно вторгнуться в Украину и аннексировать Крым? Это не случайность, что российское вторжение произошло всего через 6 месяцев после того, как президент Барак Обама не смог подтвердить проведенную им «красную линию» в Сирии. Путин увидел, что Обама не заставил Башара Асада заплатить за свое полное пренебрежение, не нанес военный удар, которым угрожали чиновники США. В этот момент Путин понял, что вторжение в Украину не будет стоить ничего», - пишет издание.

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Обама продемонстрировал слабость. Заняв Овальный кабинет, Трамп исправил ситуацию, подтвердив «красную линию» Обамы в Сирии дважды, послав сигнал силы, который услышали не только в Дамаске, но и в Москве.

Существует причина, почему Путин презирает НАТО и противится его расширению в Восточной Европе. Он знает, что может запугивать своих непокорных соседей. Но он не может запугивать страны-участницы НАТО, потому что их безопасность поддерживают 28 союзников, объединенных общими обязательствами в сфере обороны. И их возглавляет президент США, который хоть и ищет дружбы, но не боится играть военными мускулами своей страны.

Именно поэтому Путин был настолько против вступления Черногории в НАТО, что даже устроил попытку переворота и убийства премьер-министра. Именно поэтому Путин хочет, чтобы Трамп не смог добиться от союзников выполнения обязательства перед НАТО по расходам на оборону на уровне 2% от ВВП. Потому что слабый западный альянс не сможет его сдерживать, а сильный – сможет.

Как Трамп сказал в Варшаве: «Пока мы знаем нашу историю, мы будем знать и то, как строить наше будущее. Американцы знают, что сильный альянс свободных, суверенных и независимых стран – это лучшая защита для наших свобод и интересов». Вся суть НАТО не в том, чтобы защитить Черногорию. Суть в том, чтобы сделать так, чтобы ни Черногорию, ни Польшу, Францию или Британию никогда не пришлось защищать.