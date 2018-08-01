New York Times: Украина в центре внимания второго дня суда над Манафортом

Сегодня в суд вызовут мужчину, который помогал экс-политтехнологу Януковича снимать рекламные ролики.

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт получил за политические консультации в Украине 60 миллионов долларов. И этот эпизод его карьеры будет в центре внимания второго дня суда над ним.

Как пишет New York Times, первым свидетелем, которого допросят по этому поводу, будет Дэниэл Рабин, политический консультант, который работал над съемками рекламных роликов для Манафорта в Украине. Скорее всего, прокуроры хотят задать ему вопросы о природе работы подсудимого на пророссийскую «Партию регионов».

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Прокуроры говорят, что вторым свидетелем будет агент ФБР, чье имя не разглашают. Манафорта обвиняют в налоговом и банковском мошенничестве, а также во владении скрытыми счетами в иностранных банках. Суд над ним – первый из возможных в рамках расследования специального представителя Департамента юстиции США Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Сам Манафорт настаивает, что он невиновен.

Во время первого дня суда прокуроры заявили, что политтехнолог получил 60 миллионов долларов в Украине и не задекларировал большую часть этой суммы. Они назвали обвиняемого налоговым мошенником, который прятал деньги в офшорах, солгал, чтобы взять еще миллионы долларов в займы под залог недвижимости, чтобы сохранить шикарный образ жизни, когда политической работы нет.

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Защитники Манафорта настаивают, что он - талантливый политический консультант, который добрался до вершины политики как в США, так и на глобальной сцене. Он якобы не умышленно ввел в заблуждение американскую Службу внутренних доходов. А его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс его предал.

Адвокат Томас Зейнл дал четко понять, что атаки против Гейтса станут ключевым элементом защиты. В частности, он собирается настаивать, что экс-бизнес партнер Манафорта был осужден за фальшивые показания. Поэтому его словам в деле нельзя доверять. А Гейтс стал ключевым свидетелем стороны обвинения. Пока не известно, когда бывший партнер Манафорта сам выступит в суде. Всего прокуроры подготовили список из 35 свидетелей. Первым в нем стал политический консультант Тэд Девайн. Также прокуроры раскрыли личности лишь двоих людей, которых собираются вызвать следующими.

Прокуроры допрашивали Девайна около часа о природе работы Манафорта в Украине. Свидетель рассказал, что украинский олигарх Ринат Ахметов был главным финансовым покровителем обвиняемого.