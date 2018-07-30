Референдум относительно изменения названия Македонии состоится в конце сентября

За соответствующее предложение проголосовали 68 депутатов македонского парламента.

Парламент Македонии поддержал проведение 30 сентября референдума по изменению названия страны, который может помочь ей уладить спор с Грецией и открыть путь в НАТО и ЕС.

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Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на агентство Meta. За соответствующее предложение проголосовали 68 депутатов. Предложение не получило ни одного голоса «против», поскольку депутаты оппозиционной силы VMRO-DPMNE не присутствовали на заседании.

Депутаты, кроме того, отклонили предложенные оппозицией две поправки, поскольку их инициаторы не присутствовали во время рассмотрения и не смогли дать соответствующие объяснения.

На референдуме граждане должны будут ответить на вопрос «Выступаете ли вы за членство в Европейском Союзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?»

Спор относительно названия Македонии продолжался более 25 лет. До сих пор Греция настаивала, что Македония присвоила название одной из северных греческих провинций и блокировала диалог относительно вступления соседней страны в НАТО и ЕС.

17 июня правительства Греции и Македонии договорились относительно нового названия балканской страны. После подписания соглашения в столице Македонии прошли акции протеста. 20 июня македонский парламент ратифицировал соглашение об изменении названия страны.

Напомним, на саммите НАТО члены альянса согласились открыть переговоры о членстве Македонии. Однако генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не видит возможности завершить вступление Македонии в НАТО, если страна не согласится менять свое конституционное название.