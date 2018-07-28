Спецпрокурор ФБР опубликовал список свидетелей по делу Манафорта

Отмечается, что в списке есть давний бизнес-партнер Манафорта Ричард Гейтс, которому предъявили обвинение в октябре 2017 года одновременно с Манафортом.

Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер обнародовал список 35 потенциальных свидетелей по делу относительно обвинений в банковских и налоговых преступлениях Пола Манафорта для судебного процесса, который начнется во вторник, 31 июля.

Соответствующие документы Мюллер передал в суд в пятницу, передает Reuters.

Отмечается, что в списке есть давний бизнес-партнер Манафорта Ричард Гейтс, которому предъявили обвинение в октябре 2017 года одновременно с Манафортом.

Читайте такжеСледователи США установили схему вывода средств из Украины "семьей Януковича" - СМИ

В феврале 2018 года Гейтс признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.

Также в списке есть Тед Левин, консультант, который работал с Манафортом в Украине и был главным стратегом кандидата в президенты от демократов, сенатора Берни Сандерса в 2016 году. Он сотрудничает с федеральными прокурорами по делу против Манафорта.

Многие свидетели являются руководителями в банках и фирмах финансовых услуг.

Подчеркивается, что Мюллер планирует с помощью показаний свидетелей подтвердить и дополнить доказательства в налоговом мошенничестве Манафорта.

Как сообщалось, федеральный судья предоставил иммунитет от судебного преследования пяти свидетелям по делу экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

Судья принял решение отложить рассмотрение уголовного дела против Манафорта до 31 июля.