Washington Post: Манафорт получил «большое удовольствие» от работы на Януковича

В США обнародовали документы, которые раскрывают детали работы американского политтехнолога в Украине.

На протяжении почти десятилетия политтехнолог Пол Манафорт в поте лица служил Виктору Януковичу. И хроники этой его работы описаны в сотнях документов, которые он не хотел показывать федеральному суду.

Однако, суд над Манафортом из-за обвинений в налоговом и банковском мошенничестве начнется на следующей неделе. Поэтому его защита обнародовала документы, в которых раскрывается то, как политтехнолог использовал в Украине все приемы, изученные во время американских кампаний, пишет Washington Post.

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«Работая над кампаниями на протяжении 35 лет, именно эта возглавляет список принесших наибольшее удовольствие», - писал Манафорт группе стратегов после того, как Виктор Янукович победил на выборах в 2010 году.

В группу входили Тед Дивайн и Адам Страсберг, которые входили в избирательные команды демократов Джона Кеннеди и Берни Сандерса.

Издание напоминает, что суд над Манафортом связан с делом, которое берет свое начало с его работы на Януковича и пророссийскую «Партию регионов». Политтехнолога обвинили в банковском и налоговом мошенничестве из-за денег, которые он получил в Украине. Эти обвинения появились в процессе расследования вмешательства России в американские выборы в 2016 году, во время которых Манафорт работал на кампанию Дональда Трампа.

Документы, которые его защита была вынуждена обнародовать, охватывают период с 2005 года, когда «Оранжевая революция» не позволила Януковичу обманом занять кресло президента Украины. В тот год Манафорт написал записку украинскому олигарху Ринату Ахметову, который поддерживал «Партию регионов». В ней он указал, что имидж Януковича «был отравлен не меньше, чем тело Ющенко диоксином». А «исторический подъем» партии напрямую связан с ее способностью распределять блага, что стало невозможным, когда она потеряла власть.

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Однако, Манафорт организовал шумный митинг в декабре того же года на поддержку Януковича. В этом ему помогал Тим Унс, который работал на кампанию Трампа, а также Бобби Пид, у которого был опыт работы в Белом доме.

В записке Дивайна к Манафорту от 2006 года говорилось, что у Януковича «есть связи с Россией, необходимые для решения проблем, созданных Ющенко и его командой» . Соратникам было приказано называть тогдашних украинских лидеров наивными за то, что их правительство верило в свою способность «безнаказанно дать России пощечину».

Одержав победу на выборах в 2010 году, Янукович бросил своего политического соперника Юлию Тимошенко за решетку. В апреле 2012 года Дивайн отказался присоединиться к новой кампании «Партии регионов».

«Мы еще раз дошли до точки, когда нам нужно отложить всю политическую работу в США ради нашей любимой страны – Украины», - писал Дивайну бизнес-партнер Манафорта Ричард Гейтс.

«К сожалению, мы не сможем работать с вами на выборах этого года», - ответил Дивайн.

Но через четыре месяца после того он отправил Манафорту записку с советами для кампании «Партии регионов» на парламентских выборах.

«Я рекомендую придерживаться пропорции 3:1 в распространении позитива и негатива в рекламе», - говорилось в записке.

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Как свидетельствуют документы, когда режим Януковича был свергнут, а сам он бежал в Россию в 2014 году, фирма Дивайна обсуждала с Манафортом предоставление консультаций для другого кандидата за 100 тысяч долларов в месяц. Но обсуждение ни к чему не привело. В июне 2014 года в электронном письме Дивайн написал, что за 10 тысяч долларов в день он готов совершить короткое путешествие в Украину, чтобы встретиться там с лидерами партии «Оппозиционный блок».

В другом документе от 2013 года команда Манафорта писала о том, как группа бывших европейских политиков под названием «Группа Габсбурга» попытается продвигать Украину.

«Группа Габсбурга проведет также ряд мер, чтобы повлиять на ключевых членов правительства США через частные встречи на высшем уровне», - говорилось в документе.