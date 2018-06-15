Манафорт не является «главарем мафии» и заявил, что такой жесткости заслуживает бывший глава ФБР Джеймс Коми

Президент США Дональд Трамп заявил, что суд жестко наказал Пола Манафорта. Об этом он написал в своем твиттере.

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«Вау, какое жесткое наказание Полу Манафорту, который представлял бывшего президента США Рональда Рейгана, республиканского политика Боба Доула и многих других высокопоставленных политиков и их кампании», — написал Трамп.

Он отметил, что Манафорт не является «главарем мафии» и заявил, что такой жесткости заслуживает бывший глава ФБР Джеймс Коми, которого в четверг обвинили в нарушении этических норм при расследовании дела о переписке Хиллари Клинтон.