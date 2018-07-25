Утром на юге Сирии произошла самая смертоносная за последние месяцы атака террористов

Среди жертв террористической атаки - проправительственные военные, их союзники и мирные жители.

Из-за нескольких атак смертников на юге Сирии в среду, 25 июля, погибли десятки людей.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне, сообщил, что в атаках, произошедших в городе Сувейде, погибли по меньшей мере 32 человека. Среди них были проправительственные военные, их союзники и мирные жители. Также 30 человек получили ранения, передает DW.com.

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По данным сирийских властей, в атаках в городе и в селах вблизи него погибли по меньшей мере 27 человек. Сирийское государственное агентство новостей SANA сообщило, что смертник подорвал себя на рынке в городе Сувейде, который контролируется правительственными силами президента Башара Асада. Службы безопасности преследовали еще по крайней мере двух смертников, но они также подорвали себя, спровоцировав новые жертвы. По данным агентства, атаки были совершены представителями террористической группировки "Исламское государство" (ИД).

Руководитель Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдель Рахман сообщил, что после этого группа продолжила нападения в провинции. По данным центра, взрывы также произошли в деревнях на севере и западе. Там сообщили, что это преступление было самым смертоносным за несколько последних месяцев.