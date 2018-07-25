"Очень обеспокоен": Трамп высказался о возможном вмешательстве России в предстоящие выборы
02:21, 25 июля 2018Мир
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Во время пресс-конференции в Хельсинки с Путиным Трамп отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.
Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS
Президент США Дональд Трамп выразил озабоченность возможным вмешательством России в предстоящие выборы в Соединенных Штатах.
Об этом президент США написал в своем Twitter.
"Я очень обеспокоен, что Россия будет ожесточенно пытаться повлиять на предстоящие выборы. Учитывая тот факт, что ни один другой президент не был по отношению к России жестче меня, они будут изо всех сил пытаться помочь демократам. Они определенно не хотят Трампа", - написал Трамп.
Во время пресс-конференции в Хельсинки с Путиным Трамп отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло. Выступление Трампа жестко раскритиковали в США как демократы, так и его соратники по Республиканской партии.
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