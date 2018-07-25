"Очень обеспокоен": Трамп высказался о возможном вмешательстве России в предстоящие выборы

Во время пресс-конференции в Хельсинки с Путиным Трамп отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.

Президент США Дональд Трамп выразил озабоченность возможным вмешательством России в предстоящие выборы в Соединенных Штатах.

Об этом президент США написал в своем Twitter.

"Я очень обеспокоен, что Россия будет ожесточенно пытаться повлиять на предстоящие выборы. Учитывая тот факт, что ни один другой президент не был по отношению к России жестче меня, они будут изо всех сил пытаться помочь демократам. Они определенно не хотят Трампа", - написал Трамп.

Во время пресс-конференции в Хельсинки с Путиным Трамп отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло. Выступление Трампа жестко раскритиковали в США как демократы, так и его соратники по Республиканской партии.