"Очень обеспокоен": Трамп высказался о возможном вмешательстве России в предстоящие выборы

02:21, 25 июля 2018
Мир
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Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS

Об этом президент США написал в своем Twitter.

"Я очень обеспокоен, что Россия будет ожесточенно пытаться повлиять на предстоящие выборы. Учитывая тот факт, что ни один другой президент не был по отношению к России жестче меня, они будут изо всех сил пытаться помочь демократам. Они определенно не хотят Трампа", - написал Трамп.

Во время пресс-конференции в Хельсинки с Путиным Трамп отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло. Выступление Трампа жестко раскритиковали в США как демократы, так и его соратники по Республиканской партии.

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