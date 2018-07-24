Стрельба в Торонто: полиция раскрыла личность нападавшего

Подозреваемый имел "серьезные психические проблемы"

В Канаде установили, что нападавшим, который расстрелял 15 человек в Торонто, оказался 29-летний местный житель Фейсал Хусейн.

Об этом заявили в Службе спецрасследований Онтарио, передает "Украинская правда".

"После того, как нашим детективам удалось поговорить с родственникам погибшего и их представителями, мы смогли подтвердить его личность.

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Учитывая чрезвычайные обстоятельства этого трагического инцидента и общественный интерес, Служба раскрывает имя нападавшего: это Фейсал Хусейн из Торонто", - говорится в заявлении.

Семья Хусейна признала, что Фейсал имел "серьезные психические проблемы".

"Хотя мы на протяжении всей его жизни, полной боли и страданий, пытались помочь ему, мы даже представить не могли, что его уход станет таким разрушительным", - говорится в обращении семьи, передает СВС.

В то же время в полиции Онтарио до сих пор нет единого мотива поступка Фейсала Хусейна и пытается собрать как можно больше свидетельств и доказательств. В понедельник провели обыск в его личном доме.

Как сообщалось, в ночь на понедельник в центре Торонто мужчина открыл стрельбу на улице, ранив 15 человек, двое из которых позже скончались. Погибшим было 18 и 10 лет.

Сам нападавший пытался бежать, но после перестрелки с полицией погиб.

Пока неизвестно, покончил ли он жизнь самоубийством, или смертельные ранения были нанесены из табельного оружия.