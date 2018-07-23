Сенаторы США призывают подготовить новые санкции против России

Таким образом в США надеются предотвратить вмешательство РФ в будущие выборы.

США должны оперативно подготовить новые санкции против России, чтобы предотвратить ее вмешательство в предстоящие выборы.

Об этом заявили сразу несколько сенаторов-республиканцев, пишет ТСН.uа со ссылкой на Reuters.

Так, сенатор Линдси Грэм сказал, что санкции должны быть согласованы до того, как президент США Дональд Трамп проведет следующую встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Нужно сотрудничать с Конгрессом над выработкой новых санкций, потому что Путин не понимает. Нам нужны новые, более суровые санкции, которые висели бы над его головой, а уж потом встречайтесь с ним", - сказал он в эфире программы Face the Nation на канале CBS.

В то же время республиканец Трей Гауди, председатель комитета Палаты представителей по надзору и правительственной реформе, усомнился в целесообразности приглашения российского президента к Белому дому, ведь обсуждение с Путиным по таким вопросам, как война в Сирии, "весьма отличается от сделать предложение".

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"Это, по моему мнению, следует оставлять для наших союзников, таких как Великобритания, Канада и Австралия, и тех, кто с нами день в день", - сказал он в эфире Fox News Sunday.

В свою очередь сенатор Марко Рубио требует провести голосование по законопроекту DETER, который предусматривает введение новых санкций, если представители американской разведки установят, что Россия вмешалась в американские выборы.

"На мой взгляд, бесспорно, что они вмешивались и будут вмешиваться (в выборы) в будущем", - сказал Рубио в эфире программы State of the Union на канале CNN.

В прошлый четверг Рубио и сенатор-демократ Крис Ван Холлен, которые являются соавторами этого законопроекта, обратились к руководству сенатских комитетов по банкам и по международным делам с просьбой провести слушания о возможности введения новых санкций в отношении России.

Как отмечается, законопроект DETER предусматривает автоматическое введение санкций, которые затрагивают финансовый, энергетический, оборонный и другие секторы российской экономики.

Напомним, что ранее пять стран, которые не являются членами Европейского Союза, присоединились к решению Совета ЕС продлить санкции, введенные за аннексию Крыма. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федеріки Могеріні.