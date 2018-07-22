Полиция в Москве задержала участников одиночных пикетов против пенсионной реформы

У задержанных был с собой также плакат с лозунгом против повышения ставки НДС.

Полиция в Москве задержала двоих участников одиночных пикетов против пенсионной реформы.

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Как передает Радио Свобода, активисты были задержаны в центре российской столицы, на площади Революции, и увезены в отделение.

Активисты Дарья Полюдова и Кирилл Котов проводили одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста. «ОВД-Инфо» уточняет, что у задержанных был с собой также плакат с лозунгом против повышения ставки НДС.

Полюдова провела два года в колонии-поселении за попытку организовать «марш за федерализацию Кубани». На свободу она вышла в октябре 2017 года. Котов - пензенский активист «Левого сопротивления». В июне его арестовывали на 15 суток в Москве из-за одиночного пикета у входа на Красную площадь. Он призывал бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

Как сообщалось, 19 июля Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект о пенсионной реформе, предусматривающий повышение пенсионного возраста. Его планируется повысить для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 лет.

Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России. У здания Госдумы в четверг прошли пикеты с требованием не принимать законопроект. На фоне пенсионной реформы у россиян резко снизился рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину, как следует из опроса фонда «Общественное мнение».

В пятницу Путин впервые прокомментировал пенсионную реформу, заявив, что ему не нравится это решение и он готов выслушать его противников, если они «не пиарятся».