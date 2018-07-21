Трамп проигнорировал совет жестко спросить Путина о вмешательстве в выборы - СМИ

Трамп во время саммита с Путиным отклонился от плана, составленного американской администрацией.

Президент США Дональд Трамп во время саммита с российским коллегой Владимиром Путиным отклонился от плана, составленного американской администрацией.

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Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным издания, советники президента рекомендовали ему в жесткой форме спросить у Путина о вмешательстве России в выборы в 2016 году, передают Ведомости. Предметом разговора должны были стать новые обвинения, предъявленные за несколько дней до саммита 12 российским разведчикам. Также Трамп должен был упомянуть об этом во время совместной пресс-конференции, но президент не сделал этого.

«Это был хорошо подготовленный план. К сожалению, он его не реализовал», - сказал один из собеседников издания. Другой источник отметил, что Трамп сделал «ровно противоположное».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп лично распорядился предъявить обвинения 12 россиянам до саммита с Путиным. Президент счел, что это даст ему преимущество на переговорах, отмечало агентство.

По данным Bloomberg, Трампу на прошлой неделе сообщили об обвинительном заключении и предложили выбрать, когда обнародовать эту информацию: до или после саммита США-Россия. Трамп выбрал первый вариант.