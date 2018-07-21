Трамп назвал лицемерами СМИ, которые критиковали его за мягкость с Путиным

02:53, 21 июля 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Дональд Трамп обвинил в лицемерии "фейковые СМИ", которые критиковали его за мягкость во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Об этом президент США написал на странице в Twitter.

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По его мнению, СМИ должны были бы назвать его позицию не мягкостью, а дипломатией.

"Меня резко критиковали фейковые СМИ за то, что я был слишком добр к президенту Путину. В Былые времена это бы называлось дипломатией. Если бы я был резким и жестким, меня бы критиковали за излишнюю жесткость. Помните, как они говорили, что я вел себя слишком жестко с председателем Ким Чен Ыном? Лицемеры!", - написал Трамп.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Путин и Трамп провели переговоры в президентском дворце в Хельсинки (Финляндия). После встречи на совместной с Путиным пресс-конференции Трамп заявил, что конструктивный диалог с РФ открывает новые пути для достижения мира и стабильности в мире. Президент США сообщил, что вместе с Путиным собирается урегулировать многие мировые проблемы, а Россия намерена сотрудничать с США в вопросе ядерного разоружения Корейской Народно-Демократической Республики.

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Новость в сюжете: Встреча Трампа и Путина в Хельсинки
Теги: #президент США#Дональд Трамп