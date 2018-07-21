Трамп назвал лицемерами СМИ, которые критиковали его за мягкость с Путиным

Дональд Трамп убежден, что СМИ должны были бы назвать его позицию не "мягкостью", а дипломатией.

Дональд Трамп обвинил в лицемерии "фейковые СМИ", которые критиковали его за мягкость во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Об этом президент США написал на странице в Twitter.

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По его мнению, СМИ должны были бы назвать его позицию не мягкостью, а дипломатией.

"Меня резко критиковали фейковые СМИ за то, что я был слишком добр к президенту Путину. В Былые времена это бы называлось дипломатией. Если бы я был резким и жестким, меня бы критиковали за излишнюю жесткость. Помните, как они говорили, что я вел себя слишком жестко с председателем Ким Чен Ыном? Лицемеры!", - написал Трамп.

I got severely criticized by the Fake News Media for being too nice to President Putin. In the Old Days they would call it Diplomacy. If I was loud & vicious, I would have been criticized for being too tough. Remember when they said I was too tough with Chairman Kim? Hypocrites! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2018

Как сообщал УНИАН, 16 июля Путин и Трамп провели переговоры в президентском дворце в Хельсинки (Финляндия). После встречи на совместной с Путиным пресс-конференции Трамп заявил, что конструктивный диалог с РФ открывает новые пути для достижения мира и стабильности в мире. Президент США сообщил, что вместе с Путиным собирается урегулировать многие мировые проблемы, а Россия намерена сотрудничать с США в вопросе ядерного разоружения Корейской Народно-Демократической Республики.