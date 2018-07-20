Financial Times: Идея Путина о референдуме на Донбассе умрет, как и его замысел о миротворцах

Аналитики убеждены, что предложение российского президента нужно только для создания нового давления на Киев.

Предложение Владимира Путина провести так называемый «референдум» на захваченных частях Донбасса – это лишь политический шаг с целью получить выгоду от желания президента США Дональда Трампа улучшить отношения с Россией. Она не имеет ничего общего с реальным вариантом завершения войны, которую Москва начала четыре года назад.

Об этом пишет Financial Times. Если американский президент начнет продвигать это предложение Путина, раскол между Вашингтоном и Евросоюзом углубится. Ведь ключевые члены объединения - Германия и Франция - поддерживают безуспешный мирный процесс, опираясь на Минские соглашения от 2015 года.

«Учитывая то, что международное сообщество, прежде всего США, не могут заставить Киев выполнить Минские соглашения, другие варианты решения внутреннего украинского конфликта тоже могут обсуждаться», - сказала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

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Financial Times напоминает, что российские боевики и регулярные войска ведут войну на Востоке Украины. И именно Россия постоянно перебрасывает вооружения в соседнюю страну, но при этом называет войну «внутренним украинским конфликтом». Минские соглашения, которые были согласованы на переговорах с участием Украины, России, а также Франции и Германии, призывают вернуть контроль над украинской границей Киеву. Донбасс же должен получить определенную автономию от Украины, на чем настаивает Россия. Однако, до этого этапа даже дело не дошло, потому что первые пункты о прекращении огня и отводе оружия постоянно нарушаются.

Издание пишет, что особа, приближенная к «серому кардиналу» Кремля Владиславу Суркову, сообщила, что идея разрешить конфликт на Донбассе через референдум часто обсуждалась в Москве. При этом, собеседник издания подчеркнул, что процесс не будет таким же фейком, как в Крыму, где Россия использовала так называемый «референдум» для оправдания аннексии украинского полуострова.

«Все должно произойти под эгидой ООН. С Россией процесс будет мало связан, никто не говорит о присоединении территории к РФ», - сказал источник издания.

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В Украине же считают, что предложение Путина о «референдуме» на Донбассе сомнительное и, скорее всего, ловушка. Аналитики говорят, что такой замысел нереально воплотить. По мнению политтехнолога Александра Ивахника из «Центра политических технологий» в Москве, если Путин принес это предложение на встречу с Трампом, «можно подумать, что целью ее было установить новую повестку дня в отношении Украины и усилить давление на Киев, чтобы заставить его пойти на компромиссы».

«Практически нет ни одного шанса на то, чтобы идея о таком референдуме была воплощена», - сказал Ивахник.

Издание добавляет, что это не первое предложение Москвы, обреченное на провал. В прошлом году Путин предложил отправить миротворцев ООН на Донбасс. Но при этом, он выдвинул условия, на которые другие стороны никак не могли согласиться.