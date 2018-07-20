Washington Post: отношения между США и Россией были обречены на провал

Москва никогда не проводила демократических реформ и не намеревалась становиться западной страной.

Худшее выступление президента США Дональда Трампа, чем на пресс-конференции в Хельсинки, вряд ли можно представить. А его попытки уладить все последствия выглядят еще абсурднее. Но эта унизительная картинка затмила другой важный элемент риторики Трампа в отношении России.

Недавно он написал на Twitter: «Наши отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас, благодаря многим годам американской глупости». Этот тезис четко укладывается в голову американского президента и вписывается в его взгляды на Россию и Владимира Путина. Эта проблема требует серьезного внимания, пишет на страницах Washington Post журналист Фарид Закария.

Идея о том, что Вашингтон «потерял» Россию, была популярна со середины 1990-х годов. Ведь в процессе трансформации после окончания Холодной войны наиболее важными были изменения в России. Как и в случае с Германией или Японией после 1945 года, прочный и длительный мир требовал, чтобы Москва была интегрирована в западный мир. Иначе из-за экономических и политических проблем она осталась бы недовольной и враждебной к мировому порядку.

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Но США не приложили нужных усилий к трансформации России, потому что не были достаточно амбициозными. По мнению автора, президенты Джордж Буш и Билл Клинтон действительно упустили шанс фундаментально перезагрузить Москву. Но также есть и много четких причин считать, что американо-российские отношения изначально были обречены на крах.

В начале 90-х годов Россия была чрезвычайно слабой. Она потеряла советскую «сферу влияния», а также 300-летнюю царистскую империю. Ее экономика была в свободном падении, а общество распадалось. В таком контексте она наблюдала за тем, как США расширяют НАТО, вторгаются на Балканы и критикуют Кремль за войну в Чечне.

С американской точки зрения, закрепить безопасность новых независимых стран в Восточной Европе было чрезвычайно важно. Вашингтон боялся, что война в Югославии дестабилизирует всю Европу, создав гуманитарный кошмар. К тому же, США не могли закрыть глаза на жестокие войны против Чечни, где сотни тысяч мирных жителей погибали, а большинство регионов были уничтожены. Таким образом, США и Россия просто занимали противоположные позиции в различных проблемах.

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В придачу к этому со второй половины 90-х годов Россия отдалялась от пути демократии. Даже при президенте Борисе Ельцине обход демократических институтов и правление прямыми президентскими приказами было нормой. Демократические силы в стране были всегда слабыми. До середины 90-х годов реформаторы никогда не занимали в Думе больше 20% мест. А вот «экстремальная оппозиция» - коммунисты и националисты – регулярно имели 35% мандатов. А когда к власти пришел Путин, движение к нелиберальной демократии, а затем и к установлению авторитаризма было неустанным. Российскому президенту никогда не приходилось иметь дело с либеральной оппозицией.

Авторитарная Россия еще больше конфликтовала с США. Она паниковала из-за революции в Украине и Грузии, которые становились все более демократичными. Москва с тревогой наблюдала за установлением демократии в Ираке. А США все эти изменения приветствовали. Риторика Джорджа Буша-младшего о «свободе» казалась Путину посягательством на его правление.

Наверное, наиболее важным фактором стал стремительный рост цен на нефть в середине первого десятилетия 2000-х годов. Получив больше денег, Кремль стал более амбициозно смотреть на свой регион. А Путин, который возглавлял выстроенную им «вертикаль власти», начал серьезно работать над тем, чтобы распространить влияние России и подорвать Запад с его демократическими ценностями. Это вылилось в российское вторжение в Украину, в союз с режимом Башара Асада в Сирии, в кибератаки против западных стран.

Да, Запад, наверное, упустил шанс изменить Россию в начале 90-х. Никто не знает, как бы все повернулось, если бы эти изменения произошли. Но точно можно сказать, что темные силы росли в России с самого начала. Они захватили страну десятилетие назад. Россия сама решила быть врагом Америки и созданного ею мирового порядка.