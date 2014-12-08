Тела погибших на Донбассе российских солдат исчезают на территории РФ – правозащитница



Об этом сообщила российская правозащитница, руководитель группы в Facebook «Груз-200 из Украины в Россию» Елена Васильева в интервью 5 каналу.

«Странная ситуация происходит, когда они (российские военные - УНИАН) у вас здесь (в Украине - УНИАН) погибают, когда их находят и ввозят обратно в уже ставших известными «гумконвоях», в рефрижераторах, они попадают на территорию России, там они, мягко говоря, исчезают, растворяются на территории Ростовской области, разных регионов», - сказала она.

«Становится очень грустно, потому что родителям не выдают детей. Сначала говорили о том, что никакой войны нет, теперь, когда все-таки признали, что есть этот конфликт, все понимают, что война идет, просто видимо не хотят очень сильно пугать российский народ», - считает Васильева.

Она сообщает о том, что «тела погибших российских военных начинают распределять в города областные центры: Самара, Воронеж, Ростов, Таганрог, их просто держат в моргах».

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«Сейчас происходит очень много неприятных вещей: матерям затыкали рот, обещали по 2 миллиона, многим не выплачивают; перестали выплачивать денежное довольствие контрактникам, то есть то, что обещало правительство – оно не делает», - заявляет правозащитница.

«Везде в воинских частях происходят если не бунты, то по крайней мере, обстановка очень накалена и очень напряжена», - добавляет она.