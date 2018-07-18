Всех спасенных из пещеры в Таиланде детей выписали из больницы

15:05, 18 июля 2018
Мир
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 Подростковая футбольная команда «Дикие кабаны» / REUTERS

Об этом сообщает телеканал TNN 24.

По имеющейся информации, подростки и их тренер находились в госпитале Прачанукро в городе Чианграй на медицинском карантине после операции.

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Также стало известно, что все спасенные 13 человек прибудут на пресс-конференцию, которая будет транслироваться в прямом эфире правительственного телевизионного пула.

Подростковую футбольную команду «Дикие кабаны» и их тренера спасли из затопленной пещеры Кхао-Луанг 10 июня. Из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, поэтому они не могли выбраться в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что Илон Маск назвал педофилом дайвера, участвовавшего в спасении детей.

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Теги: #дети#больница#Таиланд#спасение