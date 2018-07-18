Boeing поставит самолеты для президента США

Нерешенным остался только один вопрос - какого цвета будут самолеты.

Американская корпорация Boeing получила контракт на строительство новых самолетов для президента США Дональда Трампа.

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Как сообщает газета The Wall Street Journal, сумма контракта составит $3,9 млрд. Как ожидается, компания приступит к реализации контракта в начале 2019 года, работа должна быть закончена в конце 2024 года.

WSJ напоминает, что Трамп ранее выражал недовольство дороговизной контракта. В бюджете Пентагона на самолеты было заложено $3,1 млрд. Однако, с учетом инфляции и общих расходов, итоговая цена будет примерно на $1 млрд меньше, утверждают источники издания, передает kommersant.ru.

Газета добавляет, что нерешенным остался только один вопрос - какого цвета будут самолеты. Обычно «борт номер один» в США красят в бело-синий, однако Дональд Трамп неоднократно предлагал добавить в расцветку лайнеров красный цвет.

О том, что президент США достиг неофициального соглашения с корпорацией Boeing о строительстве самолетов, стало известно 28 февраля. Дональд Трамп, однако, просил завершить работы на три года раньше, чтобы суметь воспользоваться лайнерами в случае переизбрания на новый срок.