Самолет Путина перед встречей с Трампом нарушил воздушное пространство Эстонии - СМИ

Министерство иностранных дел вызвало сегодня представителя российского посольства и передало ему ноту.

Эстонское издание Postimees утверждает, что самолет российского президента, направляясь в Хельсинки, накануне нарушил воздушное пространство Эстонии.

Ранее сообщалось, что силы обороны Эстонии накануне зафиксировали два случая нарушения российскими самолетами воздушного пространства страны.

Как передает Европейская правда, инциденты произошли до полудня вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе: сначала в воздушное пространство Эстонии вторгся Airbus A319, а затем - Ил-96. Издание Postimees утверждает, что на борту последнего находился Владимир Путин.

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Оба самолета принадлежат государственному авиапарка РФ. Это означает, что на них летают только высшие должностные лица российского государства.

"Я не знаю, кто был на борту, но могу сказать, что на таком самолете летает российское руководство", - сказал Postimees глава пресс-службы геншатбу Сил обороны Эстонии Арво Йиесалу.

На фотографиях видно, что Путин прибыл в Хельсинки на самолете ИЛ-96 с регистрационным номером RA-96022. Издание отмечает, что при изучении онлайн-радаров становится понятно, что самолет именно с этим регистрационным номером нарушил воздушное пространство Эстонии.

Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты. Их транспондеры были включены, но планы полетов не представлены. У самолетов не было радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения.

Министерство иностранных дел вызвало сегодня представителя российского посольства и передало ему ноту.

Всего в этом году самолеты РФ шесть раз нарушали воздушное пространство Эстонии.

Как сообщал УНИАН, встреча Трампа и Путина состоялась вчера, 16 июля, в Хельсинки.