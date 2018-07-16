Путин прилетел в столицу Финляндии на встречу с Трампом

13:15, 16 июля 2018
Мир
815 0
Владимир Путин / REUTERS

Читайте такжеТрамп: отношения с РФ хуже некуда из-за глупости США

Об этом сообщает "Медуза". В столице Финляндии позже в понедельник, 16 июля, должна состояться встреча Путина и президента США Дональда Трампа.

Американский президент прибыл в Хельсинки вечером 15 июля.

Как сообщал УНИАН, переговоры с Путиным в формате тет-а-тет должны начаться в 13:20 в Президентском дворце в Хельсинки.

На 14:50 запланировано начало переговоров в расширенном формате американской и российской делегаций. Обсуждение будет продолжаться и во время рабочего обеда.

В 16:50 Трамп и Путин должны провести совместную пресс-конференцию. Вечером того же дня президент США вылетит из Хельсинки в Вашингтон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Финляндия#Дональд Трамп#Владимир Путин