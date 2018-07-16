Путин прилетел в столицу Финляндии на встречу с Трампом

В 16:50 Трамп и Путин должны провести совместную пресс-конференцию.

Самолет, на борту которого находится президент России Владимир Путин, совершил посадку в аэропорту Хельсинки.

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Об этом сообщает "Медуза". В столице Финляндии позже в понедельник, 16 июля, должна состояться встреча Путина и президента США Дональда Трампа.

Американский президент прибыл в Хельсинки вечером 15 июля.

Как сообщал УНИАН, переговоры с Путиным в формате тет-а-тет должны начаться в 13:20 в Президентском дворце в Хельсинки.

На 14:50 запланировано начало переговоров в расширенном формате американской и российской делегаций. Обсуждение будет продолжаться и во время рабочего обеда.

В 16:50 Трамп и Путин должны провести совместную пресс-конференцию. Вечером того же дня президент США вылетит из Хельсинки в Вашингтон.