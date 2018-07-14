Инцидент в Эймсбери: Британия пригласила экспертов Организации по запрещению химического оружия

Лондон попросил экспертов ОЗХО собрать образцы примененного в Эймсбери вещества, которые потом передадут в международные лаборатории на анализы.

Великобритания пригласила экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы подтвердить применение нервно-паралитического вещества в Эймсбери.

Об этом 13 июля сообщило министерство иностранных дел страны, пишет издание "Гордон".

Британский представитель в ОЗХО Питер Уилсон направил соответствующее письмо генеральному директору этой организации Ахмету Узюмджю. Лондон попросил экспертов ОЗХО собрать образцы примененного в Эймсбери вещества, которые потом передадут в международные лаборатории на анализы.

27 июня в Гааге на специальной сессии члены ОЗХО проголосовали за расширение мандата организации. Теперь она может называть виновных в химических атаках.

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30 июня в Великобритании госпитализировали 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Сначала подозревали, что пара отравилась героином или кокаином, но дополнительная экспертиза обнаружила следы нервно-паралитического агента "Новичок".

8 июля Стерджесс скончалась в больнице. 10 июля Роули очнулся.

По информации The Sun, пара посещала сады королевы Елизаветы в Солсбери, которые находятся в 1,6 км от места, где в марте "Новичком" были отравлены 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. Скрипали в настоящее время выписаны из больницы, но их лечение продолжается.

Следствие не считает инцидент с Роули и Стерджесс спланированным покушением. По словам министра безопасности Великобритании Бена Уоллеса, пострадавшая пара не была связана со Скрипалями.