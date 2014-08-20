Порошенко: На Донбассе воюют кадровые российские военнослужащие

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, президент выразил благодарность Генеральному секретарю за поддержание мира и деэскалации ситуации на Донбассе.

Глава государства подчеркнул, что в Украине нет внутреннего конфликта. «Люди в Донецке и Луганске хотят мира. Имплементация мирного плана, который мы предложили, определяет наши действия. Мы осознаем, что ситуацию нельзя решить только военными средствами», - отметил президент.

Читайте такжеПорошенко призвал украинцев во всем мире украсить свои дома в национальные цвета

Глава государства проинформировал о расстреле боевиками колонны мирных граждан, которые пытались покинуть Луганск.

Президент также сообщил об инициативе украинской стороны направить международную гуманитарную помощь в Луганск, который, находясь под контролем террористов, оказался на пороге гуманитарной катастрофы.

Президент подчеркнул, что на Донбассе воюют кадровые российские военнослужащие. Есть информация, что РФ продолжает присылать новейшее оружие: танки, артиллерию, ракетные установки, такие же, из которых был сбит самолет «Малайзийских авиалиний». «Я уверен, атака на гражданский самолет трактуется всеми, как международный терроризм, и преступники, причастные к этому, должны быть привлечены к ответственности», - отметил Порошенко.

Также Президент обратил внимание на проблему заложников, которые были захвачены и незаконно удерживаются в России. «Обычные граждане Украины были похищены террористами, и нет никакого объяснения, как так случилось, что они оказались в российских тюрьмах. Мы стремимся, чтобы международное сообщество помогло нам в освобождении наших пленных», - сказал президент.

Заместитель Генерального секретаря ООН поблагодарил президента от имени Генерального секретаря за его мирные инициативы и пригласил его принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которое состоится в следующем месяце в Нью-Йорке.