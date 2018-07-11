Армейский спецназ РФ высадился в 100 километрах от Хельсинки, где пройдет встреча Трампа и Путина

Место для тренировки российских военных выбрали в ста километрах от Хельсинки, где 16 июля пройдёт встреча президентов.

Спецназовцы Западного военного округа РФ на днях десантировались на остров Гогланд в Финском заливе. Место для тренировки российских военных выбрали в ста километрах от Хельсинки, где 16 июля пройдёт встреча президентов США и РФ - Дональда Трампа и Владимира Путина.

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Как передает Фонтанка, спецназовцы покинули борт вертолета Ми-8АМТШ на высоте 2500 метров в трёх километрах от острова Гогланд. После приземления они выдвинулись вглубь острова, выполнили задачи по уничтожению тренировочных объектов, обустроили площадку для посадки вертолета, и затем их забрали оттуда.

Финский активист Аки Хайкинен, который мониторит российские учения, сообщил о высадке на Гогланд в Twitter. Он напомнил, что этот остров достался России в 1944 году.

В довоенное время Гогланд был популярным финнским курортом. Будучи российской территорией, он входит в погранзону, и попасть туда можно, только получив разрешение. По данным россиских СМИ, недавно петербургские предприниматели выступили с инициативой вновь сделать остров туристическим центром.

Как сообщал УНИАН, сегодня Трамп прибыл на саммит НАТО в Брюсселе.