Трамп не стал отвечать на вопрос, считает он Путина "другом или врагом"

Трамп перед встречей с Путиным в Хельсинки назвал его "конкурентом".

Президент США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина своим конкурентом. При этом он не стал отвечать на вопрос, кем считает Путина: "другом или врагом".

Читайте такжеТымчук спрогнозировал вывод значительной части войск РФ с Донбасса после встречи Путина и Трампа

Как передает РБК, об этом он сказал журналистам в Белом доме перед тем, как отправиться в Европу, где он, в частности, примет участие в саммите НАТО.

"Я думаю, что [переговоры с] Путиным могут быть самыми простыми из всех [предстоящих мне]", - сказал Трамп. "Я думаю, что ладить с Россией, ладить с Китаем и ладить с другими - это хорошо, а не плохо", - отметил президент США.

Как сообщал УНИАН, ранее США заверили Украину, что Трамп не заключит с Путиным сделку за ее спиной.