Трамп не стал отвечать на вопрос, считает он Путина "другом или врагом"
Президент США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина своим конкурентом. При этом он не стал отвечать на вопрос, кем считает Путина: "другом или врагом".
Читайте такжеТымчук спрогнозировал вывод значительной части войск РФ с Донбасса после встречи Путина и Трампа
Как передает РБК, об этом он сказал журналистам в Белом доме перед тем, как отправиться в Европу, где он, в частности, примет участие в саммите НАТО.
"Я думаю, что [переговоры с] Путиным могут быть самыми простыми из всех [предстоящих мне]", - сказал Трамп. "Я думаю, что ладить с Россией, ладить с Китаем и ладить с другими - это хорошо, а не плохо", - отметил президент США.
Как сообщал УНИАН, ранее США заверили Украину, что Трамп не заключит с Путиным сделку за ее спиной.