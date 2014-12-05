СМИ: Пхеньян пригрозил разбомбить южнокорейскую рождественскую ель

Власти КНДР усмотрели элементы психологической войны в намерении Южной Кореи разместить рождественскую елку на приграничной территории. Представители Севера пообещали использовать артиллерию, чтобы разбомбить дерево, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Официальные СМИ КНДР заявили, что ель является не только элементом религиозного праздника, но и инструментом эскалации конфликта между двумя странами.

В Сеуле планируют, что елка будет установлена на границе 23 декабря.

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О том, что Южная Корея планирует установить рождественское дерево на границе с КНДР, стало известно 2 декабря.

В октябре Республика Корея была вынуждена демонтировать простоявшую 43 года ель в форме башни, потому что она усиливала напряженность между Севером и Югом. Власти КНДР рассматривали установку ели как военную пропаганду. Праздничная башня, которая располагалась примерно в трех километрах от границы, была видна из некоторых городов Северной Кореи.