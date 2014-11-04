КНДР отказалась от переговоров с США по денуклиаризации

В заявлении представителя северокорейского МИДа, сделанном во вторник, речь, очевидно, идет о проекте резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая рекомендует передать вопрос о ситуации с правами человека в КНДР на рассмотрение Международного уголовного суда. В недавнем докладе ООН Пхеньян обвинили в совершении преступлений против человечности.

Япония и ЕС планируют в ближайшее время представить резолюцию Генеральной Ассамблее. Документ будет носить рекомендательный характер. США решительно поддерживают эти усилия.

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Представитель северокорейского МИДа обвинил США в «проведении политики разрушения государственной и общественной системы» Пхеньяна под предлогом защиты прав человека.

Он сослался на соглашение, заключенное в 2005 году между США и Северной Кореей, в соответствии с которым стороны согласились «уважать суверенитет и право на мирное сосуществование друг друга».

По словам чиновника, недавние действия США аннулировали эту договоренность. Теперь идея превращения Корейского полуострова в безъядерную зону «становится совершенно бессмысленной», добавил он.

В соответствии с соглашением 2005 года, Северная Корея согласилась отказаться от своей программы по созданию ядерного оружия. Позднее она возобновила программу и в 2009 году вышла из шестисторонних переговоров по данной проблеме.

Представители Северной Кореи выражали готовность к возобновлению переговоров, но США настаивают, что прежде Пхеньян должен сделать шаги, которые продемонстрировали бы его готовность к денуклеаризации.