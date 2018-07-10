Племянница Скрипаля работает на связанную с пропагандистами РФ компанию – ВВС

С момента отравления семьи Скрипаля в британском Солсбери его племянница Виктория стала единственным родственником, кто выступал в эфире российского телевидения.

Племянница отравленного в Британии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля уже несколько месяцев трудоустроена в компании, которая производит передачи для российского пропагандистского «Первого канала».

Как сообщает Би-би-си, она могла получить не меньше нескольких сотен тысяч рублей за то, что постоянно появляется в эфире "Пусть говорят".

С момента отравления семьи Скрипаля в британском Солсбери его племянница Виктория стала единственным родственником, кто выступал в эфире российского телевидения.

Читайте такжеВ Британии заявили, что Россия должна объяснить новое отравление "Новичком"

Она почти не общается с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией после отравления, в апреле Виктории отказали в визе в Великобританию. Во-первых, в консульстве не были уверены, что Скрипали хотят ее визита, а во-вторых, она не смогла доказать, что у нее есть средства на дорожные расходы и длительное пребывание в стране.

Но дипломатический обозреватель Би-би-си Джеймс Ландейл со ссылкой на свой источник писал, что власти Великобритании считают, что Виктория стала пешкой, попав под влияние Кремля.

Как следует из документов, которые Виктория Скрипаль продемонстрировала Русской службе Би-би-си, еще в апреле она заключила эксклюзивный контракт с «Первым каналом».

Скрипаль была зачислена экономистом в компанию ООО "Директ" с ежемесячным окладом в 115 тысяч рублей, сказано в справке для посольства Великобритании, которую ей выдали в компании (Виктория Скрипаль собирается вновь подаваться на британскую визу).

Скрипаль в разговоре с Би-би-си признала, что никаких реальных обязанностей в компании она не выполняет, а таким образом просто получала деньги за участие в эфирах.

Виктория Скрипаль в интервью Би-би-си рассказывала, что заработала деньги на эфирах: "Я не могу говорить об этом. Не могу сказать, что это большие суммы. Есть условия, я с ними согласилась, я работаю с «Первым каналом», я одна, всех много, и работать со всеми было бы очень тяжело. Нужна была какая-то сумма денег, я ее заработала, чтобы ту же поездку в Лондон оплатить, показать, что у меня какие-то деньги есть на счету [при подаче визы]".

Собеседник Би-би-си, близкий к племяннице Скрипаля, рассказал, что сначала за участие в шоу Первого канала она получила единоразовую выплату в 1 млн руб.

Скрипаль в интервью Би-би-си конкретные суммы не называла.

ООО "Директ" - продюсерская компания, которая занимается производством ток-шоу для «Первого канала». Главный ее продукт - "Пусть говорят", одно из самых известных шоу на российском телевидении.