В Таиланде началась спасательная операция по эвакуации застрявших в пещере детей

13 иностранных дайверов и 5 бойцов элитного подразделения ВМС Таиланда предпримут попытку забрать детей из пещеры.

В Таиланде сегодня начали опасную операцию по спасению 12 школьников и их тренера по футболу, которые около двух недель назад попали в ловушку в подтопленной пещере во время туристической прогулки.

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Как сообщает Reuters, 13 иностранных дайверов и 5 бойцов элитного подразделения ВМС Таиланда предпримут попытку забрать детей из пещеры. Некоторым из детей всего 11 лет.

Чтобы спастись, школьникам придется погрузиться в темные и узкие проходы, которые могут бросить вызов лучшим пещерным дайверам мира.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в Таиланде спасателям удалось обнаружить в пещере живыми 12 пропавших участников детской футбольной команды и одного взрослого.

Двенадцать подростков, старшему из которых 16, и их 25-летний тренер потерялись в субботу, 23 июня. Ребята пошли на прогулку среди скал в городе Чианг Рай. Путешествие детей прервал ливень, предполагается, что именно непогода и вода, залившая пещеру, помешали им вовремя выйти на свет. Подростков разыскивали вдоль всей 8-километровой ловушки.