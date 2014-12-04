В Росии предлагают ввести сбор за пользование Интернетом

Об этом рассказал гендиректор Российского союза правообладателей (РСП; инициатор введения сбора) Сергей Федотов, сообщает ТАСС.

"Предлагается такая тарифная модель: если вы имеете подключение к интернету, то к вашему счету, будь то мобильный телефон или стационарный проводной интернет, каждый месяц прибавляется 25 руб. То есть 300 руб. в год", - сказал Федотов.

По его словам, плата должна взиматься с одного подключения к интернету. "Если у вас дома интернет по Wi-Fi, а еще у вас на телефоне 3G, то вы и за интернет, и за глобальную лицензию платите два раза", - сказал Федотов.

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Глава РСП прогнозирует, что суммарный годовой сбор с абонентов интернета составит около $860 млн ежегодно.

Как сообщал УНИАН, В Венгриив октябре правящая партия Венгерский гражданский союз предложила ввести налог на интернет-трафик.

В соответствии с выдвинутым предложением все интернет-провайдеры страны должны были платить по 150 форинтов ($0,62) за каждый гигабайт трафика.

Инициатива вызвала массовые акции протеста.