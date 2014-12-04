Российский канал назвал речь Путина "посланием свыше" (фото)
16:57, 04 декабря 2014Мир
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Перед трансляцией традиционного обращения Владимира Путина к Федеральному собранию в эфире российского государственного канала Россия 24 появилась заставка "Послание свыше".
В России набирает обороты культ личности Путина / Скриншот Россия 24
Об этом сообщает Эхо Москвы.
В рубрике, названной "Посланием свыше", журналисты телеканала обсудили в преддверии выступления Владимира Путина его "формат и контекст".
Во время речи Путин заявил о "сакральном" значении оккупации Крыма для РФ.
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