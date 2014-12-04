Российский канал назвал речь Путина "посланием свыше" (фото)

Об этом сообщает Эхо Москвы.

В рубрике, названной "Посланием свыше", журналисты телеканала обсудили в преддверии выступления Владимира Путина его "формат и контекст".

Во время речи Путин заявил о "сакральном" значении оккупации Крыма для РФ.