Российский канал назвал речь Путина "посланием свыше" (фото)

16:57, 04 декабря 2014
Мир
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Перед трансляцией традиционного обращения Владимира Путина к Федеральному собранию в эфире российского государственного канала Россия 24 появилась заставка "Послание свыше".

В России набирает обороты культ личности Путина

Об этом сообщает Эхо Москвы.

В рубрике, названной "Посланием свыше", журналисты телеканала обсудили в преддверии выступления Владимира Путина его "формат и контекст".

Во время речи Путин заявил о "сакральном" значении оккупации Крыма для РФ.

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