По мнению МакФола, то, что Путин помогал кандидату-республиканцу на американских выборах, ясно, как день.

Президент Владимир Путин, очевидно, помогал кандидату от республиканской партии Дональду Трампу на президентских выборах с помощью дезинформации, хакерских атак и пропаганды.

Об этом в интервью Newsweek сказал бывший посол США в России Майкл МакФол, добавив, что это сотрудничество «ясно, как день».

«Когда российское государственное информагентство Sputnik перепечатывает сообщения о «нечестной Хиллари», не надо быть доктором философии из российских исследований, чтобы понять, на чьей она стороне. Отправляло ли правительство России эмиссаров, чтобы предложить материалы, которые могли помочь Трампу? Очевидно, было такое намерение. Хотела ли команда Трампа получить такую информацию? Да, конечно. Было ли это нарушением закона? Это уже другой вопрос. Нам все еще нужно выяснить много деталей о финансовых отношениях между российскими марионетками и членами команды Трампа», - сказал экс-посол.

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При этом, он не считает, что администрация нынешнего президента США заняла мягкую позицию в отношении России. Более того, нынешний Белый дом даже осмелился зайти дальше, чем предыдущая администрация Барака Обамы. Для примера можно привести передачу Украине летального вооружения.

«Но чего не хватает, так это самого президента. Он часто не соглашается с политикой собственной же администрации. Это парадоксальный момент. Когда Трамп говорит, что нужно вернуть Россию в G7, это не политика его администрации. Он не проводил с командой совещаний и не решил: «О, это хорошая идея, давайте ее продвигать». Трамп назвал санкции против России плохими. Но его администрация поддерживает их. Существует две политики в отношении России одновременно, а не одна», - добавил бывший американский дипломат.

По мнению МакФола, Владимир Путин, безусловно, рад, что президентом США в 2016 году стал Дональд Трамп. Иначе эту должность занимала бы сейчас Хиллари Клинтон. Но Москва все равно не получила то, на что рассчитывала. Она ждала, что Трамп отменит санкции, как обещал во время предвыборной кампании. Однако, этого не произошло.