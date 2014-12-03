В России признали экстремистским сайт "Свидетелей Иеговы"

Об этом сообщает агентство РАПСИ со ссылкой на пресс-службу ВС, передает BBC.

К числу экстремистских материалов отнесены книги "Чему на самом деле учит библия?", "Приближайся к Иегове" и "Приходи и следуй за мной".

РАПСИ напоминает, что "Свидетели Иеговы" часто имеют проблемы с законом в России. В январе суд в Кургане признал экстремистскими несколько их брошюр.

Читайте такжеВ России признали экстремистами семерых свидетелей Иеговы

Суд в Москве в 2004 году вынес решение о запрете и роспуске общины "Свидетелей Иеговы". Руководство общины было признано виновным в вербовке детей, побуждении верующих к разрыву с семьями и побуждении к самоубийству.

В 2010 году Европейский суд по правам человека признал этот запрет незаконным и обязал российские власти выплатить общине денежную компенсацию.