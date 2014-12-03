В Китае работников кино и телевидения будут отправлять в деревни и на рудники
Аналитики полагают, что в села будут отправлять тех, кто критикует власть.
Власти Китая отправят актеров, кинематографистов и телевизионщиков в деревни и села, чтобы у них сформировался "правильный взгляд на искусство".
Об этом пишет LB.ua со ссылкой на The Guardian.
Ведомство, осуществляющее надзор над СМИ в Китае, будет организовывать поездки деятелей кино и телевидения на ежеквартальной основе. Помимо сел и деревень им предстоит посетить рудники, места, населенные этническими меньшинствами, а также приграничные территории КНР. Длительность таких поездок составит не менее 30 дней.
Решение было принято на фоне заявления председателя КНР Си Цзиньпина о том, что творческие деятели не должны становиться "рабами рынка" и охотиться за популярностью с помощью "вульгарных" работ. По его словам, вместо этого им следует продвигать идеи социализма.
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Некоторые политические обозреватели сравнивают решение Пекина с эпохой Мао Цзэдуна, когда интеллигентов отправляли в сельскую местность трудиться вместе с крестьянами.
По мнению Джозефа Чена (Joseph Cheng), профессора Гонконгского университета, в села будут отправлять тех, кто критикует власть. "Пока ты не трогаешь власть и ведешь себя тихо, можешь продолжать делать деньги", - отметил эксперт.