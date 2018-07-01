Европейские лидеры высмеяли итальянского премьера Конте на саммите ЕС – СМИ

Конте указал, что является профессором права, но другие европейские лидеры начали вспоминать свой опыт работы сварщиками и пожарными.

В ходе саммита ЕС 28-29 июня, на котором решались вопросы миграционного кризиса, премьер-министр Италии Джузеппе Конте пригрозил заблокировать все общие выводы саммита, после чего стал жертвой открытых насмешек со стороны своих коллег.

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Об этом сообщает Politico. Отмечается, что для Конте, не имеющего опыта государственной службы, минувший саммит стал первым. Будучи профессором права и юристом, он потребовал использовать юридический подход к подготовке выводов Совета ЕС, которые по факту являются политическими заявлениями, не имеющими силы закона.

После этого другие европейские лидеры начали насмехаться над ним, вспоминая свое профессиональное прошлое. Так, шведский премьер Стефан Левен вспомнил, как работал сварщиком, а болгарский премьер Бойко Борисов указал на свой опыт работы пожарником.

Поведение Конте привело к долгим пояснениям процедур работы Совета, в том числе и от главы Совета Дональда Туска.

По итогам переговоров позицию Италии удалось изменить, европейские лидеры смогли согласовать создание новых центров беженцев на европейской земле, а также ряд общих шагов в области миграционной политики.

Как сообщал УНИАН, лидеры 28 стран - членов Евросоюза согласились укреплять европейскую миграционную политику с целью предотвращения нелегальной миграции на всех возможных маршрутах. Также они согласились на выделение Целевому фонду ЕС для Африки 500 млн евро в связи с нелегальной миграцией.