Стала известна дата и место встречи Путина и Трампа

Президенты России и США встретятся 16 июля в Хельсинки.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пройдет в Хельсинки 16 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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В ходе переговоров планируется «обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня».

Путин и Трамп ранее дважды встречались лично (в 2017 году на саммитах), но пока не проводили двусторонние переговоры.

Как сообщал УНИАН, по мнению британской прессы, Трампу вряд ли удастся заключить большую сделку на встрече с Путиным. Повестка скорее в том, чтобы создать побольше шума, а не в том, чтобы попытаться сдвинуть отдельные сегменты отношений между Россией и США с мертвой точки, говорят эксперты.