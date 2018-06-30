В ООН призвали прекратить брать мирных жителей в заложники в Сирии

В Организации обеспокоены эскалацией напряженности в сирийской провинции Дар'а.

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выразил обеспокоенность нарушениями прав мирных жителей на юге Сирии и призвал прекратить брать людей в заложники.

Об этом говорится в сообщении на сайте ООН.

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"Мирных жителей в Сирии продолжают брать в заложники разные стороны конфликта. Я напоминаю всем, что нормы международного права требуют, чтобы стороны конфликта делали все возможное для защиты гражданских лиц, а также предоставляли жителям возможность безопасного передвижения, если те хотят покинуть (места боевых действий - УНИАН)", - отмечается в заявлении комиссара.

"Тысячи мирных жителей уже покинули свои дома, однако есть угроза того, что усиленные боевые действия поставят многих гражданских лиц в тупик - между сирийскими военными и их союзниками, с одной стороны, а с другой - оппозицией и террористами из "Исламского государства", - подчеркнул он.

При этом в Организации выразили обеспокоенность эскалацией напряженности в сирийской провинции Дар'а.

Как сообщал УНИАН, в результате авиаудара в Сирии в ночь 18 июня, погибли по меньшей мере 52 бойцов, воевавших на стороне сирийского режима.