Столтенберг о встрече Трампа и Путина: НАТО не хочет изолировать Россию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует договоренность США и России о встрече президентов стран Дональда Трампа и Владимира Путина.
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Об этом сообщает Радио Свобода. «Я приветствую будущую встречу президента Трампа и президента Путина, потому что я верю в диалог... Для меня диалог не является свидетельством слабости. Диалог является свидетельством силы», – сказал Столтенберг во время саммита ЕС в Брюсселе.
Он добавил, что Альянс не хочет новой Холодной войны и изолировать Россию.
«Мы хотим лучших отношений», – отметил Столтенберг.
Встреча Трампа и Путина запланирована на 16 июля. Она должна состояться в столице Финляндии Хельсинки.