Столтенберг о встрече Трампа и Путина: НАТО не хочет изолировать Россию

"Я приветствую будущую встречу президента Трампа и президента Путина, потому что я верю в диалог", - заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует договоренность США и России о встрече президентов стран Дональда Трампа и Владимира Путина.

Читайте такжеСША отказались финансировать антитеррористический отдел ООН, которым руководит Россия

Об этом сообщает Радио Свобода. «Я приветствую будущую встречу президента Трампа и президента Путина, потому что я верю в диалог... Для меня диалог не является свидетельством слабости. Диалог является свидетельством силы», – сказал Столтенберг во время саммита ЕС в Брюсселе.

Он добавил, что Альянс не хочет новой Холодной войны и изолировать Россию.

«Мы хотим лучших отношений», – отметил Столтенберг.

Встреча Трампа и Путина запланирована на 16 июля. Она должна состояться в столице Финляндии Хельсинки.