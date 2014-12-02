Французский парламент признал государство Палестину

Депутаты Национального собрания Франции проголосовали во вторник за признание Палестинского государства, передает BBC со ссылкой на Франс-пресс.

339 депутатов высказались "за" и 151 "против". Тем самым парламентарии призвали правительство Франции признать Палестинское государство.

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Ранее аналогичные действия предприняли правительства стран в Британии и Испании, что отражает разочарование европейских стран в перспективах буксующего процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Итог голосования не является обязывающим при определении французской внешней политики, отмечает Франс-пресс, но он, весьма вероятно, вызовет крайне негативную реакцию в Израиле.