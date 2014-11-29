В парламенте Франции обсудили возможность признания Палестины

Законодатели ожидают голосования за нее 2 декабря, как это предложили представители Социалистической партии, передает Радио Свобода.

В тексте резолюции содержится призыв к правительству «признать государство Палестина для нахождения конечного решения конфликта» между Израилем и палестинцами.

Читайте такжеИспания может признать Палестину как государство без согласия ИзраиляПарламенты Великобритании, Ирландии и Испании уже провели подобные голосования из-за беспокойства Европы в связи с медленным достижением прогресса в мирных переговорах.

Тем временем уже признали Палестину государством власти Швеции, ставшей первой страной, которая пошла на такой шаг в качестве члена ЕС.