В парламенте Франции обсудили возможность признания Палестины
11:49, 29 ноября 2014Мир
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В нижней палате парламента Франции в пятницу, 28 ноября, обсуждали резолюцию, призывающую правительство признать Палестину.
REUTERS
Законодатели ожидают голосования за нее 2 декабря, как это предложили представители Социалистической партии, передает Радио Свобода.
В тексте резолюции содержится призыв к правительству «признать государство Палестина для нахождения конечного решения конфликта» между Израилем и палестинцами.
Читайте такжеИспания может признать Палестину как государство без согласия ИзраиляПарламенты Великобритании, Ирландии и Испании уже провели подобные голосования из-за беспокойства Европы в связи с медленным достижением прогресса в мирных переговорах.
Тем временем уже признали Палестину государством власти Швеции, ставшей первой страной, которая пошла на такой шаг в качестве члена ЕС.
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