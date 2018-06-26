Россия «на измене»: Москва испугалась легализации марихуаны в Канаде

Российские дипломаты подчеркивают, что это нарушение международных обязательств, которые взяла на себя Оттава.

Россия жестко осудила решение Канады легализовать рекреационное курение марихуаны, назвав этот шаг «нарушением международных обязательств».

В российском МИД подчеркнули, что ряд международных конвенций, под которыми подписалась Оттава, ограничивают использование марихуаны и других наркотиков только в медицинских и научных целях.

«Мы ожидаем, что партнеры Канады по G7 отреагируют на ее произвол, потому что этот альянс часто провозглашал свою приверженность к господству международных законов в отношениях между странами», - говорится в заявлении российского МИД, пишет Newsweek.

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На прошлой неделе Канада стала второй страной мира и первой среди участниц G7, которая законодательно легализовала рекреационное курение марихуаны. Первым это сделал Уругвай еще в 2013 году.