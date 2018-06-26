В Нидерландах горящий фургон въехал в редакцию газеты De Telegraaf

11:00, 26 июня 2018
Мир
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На редакцию нидерландской газеты совершено нападение / Twitter - Wouter de Winther

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Как сообщает ТСН, ссылаясь на сайт издания, наезд произошел около 4 часов утра по местному времени. Водитель фургона скрылся с места происшествия на черном BMW.

"Все указывает на целенаправленную атаку. Мы не позволим нас запугать", - заявил шеф-редактор издания Пауль Янсен.

Пожарные, как отмечается быстро потушили пламя горящего автомобиля, которое достигало 1,4 метров в высоту. Также фургон разбил большое количество окон центрального входа. В результате атаки никто не пострадал.

Накануне сообщалось, что в китайском городе Яньтай один человек погиб и более десяти получили травмы после того, как человек на автопогрузчике въехал в толпу людей. 

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Теги: #нападение#Нидерланды#наезд