В Нидерландах горящий фургон въехал в редакцию газеты De Telegraaf

Журналисты издания заявили о нападении, и заверили, что не дадут себя запугать.

В офис крупнейшей нидерландской газеты De Telegraaf въехал фургон и загорелся, правоохранители заявили о целенаправленном наезде.

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Как сообщает ТСН, ссылаясь на сайт издания, наезд произошел около 4 часов утра по местному времени. Водитель фургона скрылся с места происшествия на черном BMW.

"Все указывает на целенаправленную атаку. Мы не позволим нас запугать", - заявил шеф-редактор издания Пауль Янсен.

Пожарные, как отмечается быстро потушили пламя горящего автомобиля, которое достигало 1,4 метров в высоту. Также фургон разбил большое количество окон центрального входа. В результате атаки никто не пострадал.

Накануне сообщалось, что в китайском городе Яньтай один человек погиб и более десяти получили травмы после того, как человек на автопогрузчике въехал в толпу людей.