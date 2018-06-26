Из-за вони посадили самолет: умер горе-пассажир, оказавшийся российским музыкантом

Причиной запаха было заболевание, которым музыкант заразился. Позднее у него начался некроз тканей.

Российский музыкант Андрей Сучилин, которого в конце мая сняли с авиарейса в Португалии из-за вызванного инфекцией неприятного запаха, умер от этой болезни.

Об этом сообщила в Facebook его близкий друг Лидия Тихонович.

Читайте такжеУмер сооснователь группы Pantera Винни Пол

После инцидента Сучилин сам рассказал в Facebook, что этим пассажиром был он. По словам музыканта, причиной запаха было заболевание, которым он заразился. Его подруга позже уточнила, что у Сучилина начался некроз тканей.

По ее словам, вскоре после инцидента музыкант оказался в реанимации и впал в кому. Ему провели несколько операций, но не смогли остановить некроз, не справлялись сердце, легкие и почки.

Как сообщал УНИАН, месяц назад Boeing 737 компании Transavia Airlines, летевший из Нидерландов в Испанию, совершил вынужденную посадку в Португалии. Причиной такого решения экипажа стало невыносимое зловоние от одного из пассажиров.

Отметим, что Сучилин был одним из ведущих рок-гитаристов России, который в 1980-х организовал прог-рок-группу "До-мажор".