В Грузии согласовали сокращение количества министров в правительстве

После объединения в Грузии останется только 11 министерств.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и руководящая партия "Грузинская мечта" достигли договоренности о реорганизации правительства.

Об этом заявил глава парламента Грузии, исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе, передает "Грузия Online".

"Вместе с премьер-министром мы обсудили ключевые принципы реорганизации правительства. Мы договорились на уровне принципов, и на этой основе премьер-министр представит свой план по реорганизации правительства", - сказал он.

Как заявил представитель парламентского большинства Георгий Гачечиладзе, стороны договорились, что в стране будет сокращено количество министерств.

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"Дискуссия касалась реорганизации. Окончательно договорились, что останется т 11 министерств, произойдет объединение нескольких министерств. На этом этапе вы знаете, что будут объединены образование, культура и спорт, объединятся министерства по делам беженцев и примирения. Весь строительный сектор, все, что связано с ускоренным развитием, — строительство школ, тюрем, жилья для беженцев, все это войдет в министерство инфраструктуры.

Министерство примирения объединится с министерством по делам беженцев, некоторые службы, связанные с медицинским обслуживанием, перейдут в здравоохранение. При этом основная политическая функция этих министерств будет связана с восстановлением территориальной целостности и международными отношениями", - пояснил Гачечиладзе.

Напомним, 13 июня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку. Причиной отставки Квирикашвили СМИ называли его разногласия с правительственной командой.