Протесты в Грузии: правительство ушло в отставку

Правящая партия в течение семи дней должна представить президенту страны состав нового правительства.

Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили ушел в отставку на фоне массовых протестов, объяснив свой шаг разногласиями с лидером правящей партии Бидзиной Иванишвили. В Тбилиси с конца мая не утихают протесты и митинги с требованием справедливого расследования дел об убийстве подростков в конце прошлого года.

Как передает Би-би-си, протестующие, среди которых родственники убитых, правозащитники и различные оппозиционные партии требовали наказания виновных в убийстве и отставки премьер-министра.

50-летний Квирикашвили, которого называли ставленником Иванишвили, занимал пост премьера с 2015 года. Отставка премьера согласно грузинской конституции означает отставку всего правительства.

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Правящая партия в течение семи дней должна представить президенту страны состав нового правительства. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили также в течение семи дней должен представить новый кабинет министров на утверждение парламента страны.

В декабре прошлого года в Тбилиси были убиты 16-летние школьники Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили. Жестокое убийство в центре города вызвало большой резонанс в Грузии. Двое несовершеннолетних были признаны невиновными в групповом убийстве Давида Саралидзе, одного признали виновным в умышленном убийстве Дадунашвили. Прокуратуру обвинили в необъективном расследовании.

В начале июня протесты продолжились, что вынудило главного прокурора Ираклия Шотадзе объявить об отставке. Протестующие тем не менее не разошлись и двинулись шествием к зданию парламента в центре Тбилиси.

12 июня экс-премьер и лидер правящей партии "Грузинская мечта" Иванишвили резко раскритиковал деятельность правительства и потребовал отставки премьера, но получил отказ. Квирикашвили во время назначения в 2015 году называли человеком из окружения Иванишвили.

62-летний бизнесмен и самый богатый человек в Грузии Иванишвили в 2012-2013 годах возглавлял правительство Грузии, после чего объявил об уходе из политики. Многие эксперты говорили тогда, что экс-премьер продолжал и после ухода контролировать реальные рычаги власти в стране.

"Грузинская мечта" в 2012 году победила на парламентских выборах партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позднее партия Иванишвили победила и на выборах в 2016 году.

Весной этого года Иванишвили в политику вернулся и возглавил пост главы основанной им партии "Грузинская политика".

Как сообщал УНИАН, ранее в Грузии арестовали соратника Саакашвили.