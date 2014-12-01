Стивен Хокинг выразил желание сыграть главного злодея в фильме о Бонде

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph, Хокинг признался, что был бы не против сыграть в картине об «агенте 007».

«Мне представляется роль отрицательного персонажа в ленте о Бонде. Я думаю, что инвалидная коляска и компьютерный голос будут идеально соответствовать кинематографическим задачам», - пояснил физик.

Как отмечает The Telegraph, образ профессора Хокинга уже не раз использовался режиссерами. К примеру, пародия на физика появилась в одном из эпизодов сериала «Симпсоны». Также он снялся камео в серии телепроекта «Теория большого взрыва».

Читайте такжеВ сети появился трейлер нового эпизода "Звездных войн"Кроме того, Хокинг намерен присоединиться к участникам британской комик-группы «Монти Пайтон» на их прощальном шоу, которое состоится в Лондоне 1 июля 2015 года.

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет 23 октября 2015 года. В картине к роли «агента 007» вернется Дэниэл Крейг, воплотивший этот образ на экране в лентах «Казино "Рояль"», «Квант милосердия» и «007: Координаты "Скайфолл"». Девушкой Бонда станет французская актриса Леа Сейду («Жизнь Адель»). Постановкой фильма займется режиссер «007: Координаты "Скайфолл"» и «Красота по-американски» Сэм Мендес. А роль главного злодеяисполнит австрийский актер Кристоф Вальц («Джанго освобожденный»).