Трамп прокомментировал вызывающую надпись на куртке его жены

В любой непонятной ситуации Трамп переводит стрелки на "лживые СМИ".

Президент США Дональд Трамп заявил, что надпись на куртке его жены Мелании обращена к "лживым СМИ". Об этом глава государства написал в Twitter.

"Надпись "Мне действительно плевать, а вам?" (I really don't care, do [yo]u?), написанная на спине куртки моей жены, относится к лживым СМИ. Мелания поняла, насколько они бесчестны и теперь ей действительно плевать", - написал Трамп.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что экс-глава ЦРУ на встрече с Ким Чен Ыном пошутил, что "все еще пытается убить его".