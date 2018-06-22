Трамп прокомментировал вызывающую надпись на куртке его жены

06:15, 22 июня 2018
Мир
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Мелания Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что надпись на куртке его жены Мелании обращена к "лживым СМИ". Об этом глава государства написал в Twitter.

"Надпись "Мне действительно плевать, а вам?" (I really don't care, do [yo]u?), написанная на спине куртки моей жены, относится к лживым СМИ. Мелания поняла, насколько они бесчестны и теперь ей действительно плевать", - написал Трамп.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что экс-глава ЦРУ на встрече с Ким Чен Ыном пошутил, что "все еще пытается убить его".

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Теги: #Мелания Трамп#Дональд Трамп