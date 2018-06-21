Экс-глава ЦРУ на встрече с Ким Чен Ыном пошутил, что "все еще пытается убить его" - СМИ

04:50, 21 июня 2018
Мир
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Ким Чен Ын / REUTERS

Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на бывшего помощника Помпео.

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Ранее Помпео заявлял, что северокорейцы "хотели бы ухода [Ким Чен Ына]". В апреле в ходе первой встречи с Помпео, который на тот момент еще был главой ЦРУ, Ким Чен Ын напомнил ему об этих словах.

"Но Помпео не дрогнул. Глава ЦРУ пошутил, что он все еще пытается убить Ким Чен Ына, и оба засмеялись", цитирует издание источник.

Как сообщал УНИАН, ранее Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Северную Корею.

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Теги: #Ким Чен Ын#убийство Ким Чен Ына#Майк Помпео