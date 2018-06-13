Трамп показал Ким Чен Ыну мотивирующее видео о будущем Северной Кореи

В видео говорится о том, что лидеры стран получили шанс изменить историю и принести на Корейский полуостров мир и процветание.

На саммите в Сингапуре президент США Дональд Трамп показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну видео о персективах выхода Северной Кореи из многолетней международной изоляции, что станет возможным после ее ядерного разоружения.

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Видеоролик под названием «История возможности для Северной Кореи» обнародовала в Facebook пресс-служба Белого дома.

В видео говорится о том, что сегодня Трамп и Ким Чен Ын могут получили шанс изменить историю и принести на Корейский полуостров мир и процветание.

В «новом мире», где Северная Корея откажется от ядерного оружия, Пхеньян ждет изобилие ресурсов, а также инвестиции и технологии со всего мира.

В противном случае – КНДР обречена на дальнейшую изоляцию и военное сдерживание.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялся саммит между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет, на которой присутствовали только переводчики, а затем подписали совместное заявление. Согласно подписанному документу, Северная Корея обязуется отказаться от ядерного оружия, а в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном наступает «перезагрузка».

Обозреватели отмечают, что в 2005-м году КНДР уже подписывала соглашение с обязательством провести денуклеаризацию. Тогда КНДР, употребляя термин "денуклеаризация Корейского полуострова", требовала свертывания военного присутствия США на Корейском полуострове и снятия Америкой "ядерного зонта" с Южной Кореи и Японии.